Hallenbäder: Einsparkurs trifft die Menschen in Augsburg hart

Plus Gesenkte Wassertemperaturen, die Absage von Warmbadetagen und das Aus der Sauna im Alten Stadtbad sind ein Einschnitt. Eine Alternative dazu gibt es nicht.

Die steigenden Energiekosten spüren die Menschen in Augsburg nicht nur im privaten Haushalt. Vieles wird teurer, auf manch lieb gewordenes Angebot muss zudem verzichtet werden. Die anstehende Hallenbadsaison in Augsburg dient als gutes Beispiel. Es würde ja prinzipiell schon reichen, dass der Eintritt teurer wird. Die Einschnitte gehen aber weiter: Die Wassertemperatur wird gesenkt und der Warmbadetag gestrichen. Wer bislang gerne in die Sauna im Alten Stadtbad ging, muss sich nach Alternativen umschauen. Die Sauna bleibt über die gesamte Saison geschlossen, weil die Stadt Energie einspart.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen