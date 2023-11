Kommentar

Handel in Schwierigkeiten: Einkauf allein ist nicht mehr Anreiz genug

Plus Der Modehandel steckt in der Krise. Teils auch, weil Entwicklungen verpasst wurden. Doch es gibt Möglichkeiten, sich weiter zu behaupten.

Ob man die Wende hin zum Einkauf auf Online-Plattformen generell begrüßt oder nicht, spielt an dieser Stelle keine Rolle. Fakt ist, dass immer mehr Menschen diese Möglichkeit nutzen und dem stationären Handel damit Umsätze wegbrechen - besonders im Bereich Mode. Das ist auch in Augsburg so. Es stellt sich daher die Frage, warum das so ist und wie man entgegenwirken kann.

Den Geschäften vor Ort fehlt oft der nötige Mehrwert, der die Kundschaft animiert, ihren Einkauf in der Stadt zu erledigen. Wegen des Fachkräftepersonals gibt es häufig keine oder nur eine eingeschränkte Beratung, es fallen Kosten für den Nahverkehr oder das Parkhaus an und die Lagerbestände sind endlich, während online die ausgesuchte Bluse sicher auch irgendwo in der Lieblingsfarbe zu bekommen ist - und das rund um die Uhr. Einheitliche Konzepte von Filialisten sorgen zudem dafür, dass es für den Kunden keinen Unterschied macht, ob er dessen Laden auf der grünen Wiese oder in der Innenstadt besucht. Das Angebot ist beliebig austauschbar.

