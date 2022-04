Handel und Dienstleister sollten Preisspirale nicht noch anheizen

Plus Wenn jeder versucht, die steigenden Preise zu kompensieren, gerät die Gesellschaft in eine schwierige Situation. Auch bei den aktuellen Teuerungen ist Gelassenheit angesagt.

Der Krieg in der Ukraine ist gerade ein gewaltiger Preistreiber. Viele unserer Rohstoffe kommen aus der Region und sind derzeit nur noch eingeschränkt zu haben. Wenn Benzin und Gas kriegsbedingt teuer sind, steigen die Produktionskosten für fast alles, was ebenfalls die Preise nach oben schnellen lässt. Und Hamsterkäufe von Mehl, Öl und was angeblich sonst noch knapp werden könnte, machen die Situation nicht besser. Doch über kurz oder lang wird dieser Krieg wieder zu Ende gehen der Markt sich wieder normalisieren.

