Hauptbahnhof-Umbau in Augsburg: Das Projekt darf nicht unvollendet bleiben

Plus Mit der Eröffnung des Fußgängertunnels kommt der Umbau des Hauptbahnhofs einen wichtigen Schritt voran. Doch es gibt noch einiges zu tun.

Bahnreisende mussten am Augsburg Hauptbahnhof in den vergangenen Jahren mit deutlichen Einschränkungen leben. Die Wege bis zu den Gleisen waren weit, die meisten Geschäfte in Container verbannt, der Vorplatz überwiegend mit der Baustelle belegt. Das soll sich nun bald ändern. Die Verantwortlichen geben sich zuversichtlich, dass die geplante Eröffnung des Fußgängertunnels und die Wiedereröffnung der Bahnhofshalle Ende Oktober stattfinden können.

Fußgängertunnel im Augsburger Hauptbahnhof ist für Fahrgäste ein wichtiger Schritt

Der Fußgängertunnel mag auf den ersten Blick nur wie ein Randaspekt wirken bei der Untertunnelung des Bahnhofs mit Straßenbahngleisen. Für viele Fahrgäste aber dürfte es ein sehr wichtiger Schritt sein. Der Hauptbahnhof wird sich den Fahrgästen ganz anders präsentieren. Für einen Großstadtbahnhof war die fehlende Barrierefreiheit eigentlich schon längst nicht mehr tragbar.

