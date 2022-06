Heute zeigt Weltbild in Augsburg, was schon früher möglich gewesen wäre

Plus Der Einstieg der Droege Group bei Weltbild kam viel zu spät. Die frühere Geschäftsführung verschlief den Start ins Onlinegeschäft. Das sollte sich am Standort Augsburg rächen.

Zu ihren besten Zeiten hatte die Verlagsgruppe Weltbild insgesamt 6300 Beschäftigte, die nicht alle am Standort Augsburg tätig waren. Heute sind es weltweit 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon derzeit 400 in Augsburg. Dass das vor acht Jahren schwer angeschlagene Unternehmen überlebensfähig geblieben ist, liegt am neuen Eigentümer. Die Droege Group, die als unabhängiges Investment- und Beratungshaus agiert, hat unter schmerzhaften Einschnitten für viele Beschäftigte einen Kurswechsel vollzogen. Das Onlinegeschäft wurde ausgeweitet, das Sortiment deutlich vergrößert. Weltbild bewegt sich auf Erfolgskurs. Die geplanten Investitionen in Augsburg beweisen es.

