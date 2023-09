Hilfe für Langzeitarbeitslose: Erfolge zeigen, das sich der Aufwand lohnt

Plus Das Augsburger Jobcenter betreibt viel Aufwand, um Langzeitarbeitlose wieder in reguläre Jobs zu bringen. Es klappt nicht immer, aber die Erfolge sprechen für sich.

Viel Aufwand wird vom Augsburger Jobcenter betrieben, um Menschen, die schon lange keinen festen Arbeitsplatz mehr hatten, eine Perspektive zu geben. Der Aufwand ist gerechtfertigt. Denn oft haben die Personen eine jahrelange Odyssee hinter sich. Es betrifft Menschen jeden Alters, Frauen und Männer, die eine Krankheit oder ein persönliches Schicksal aus der Bahn geworfen hat, die Alleinerziehend sind, Migrationshintergrund haben und oft schon Arbeitsangebote angenommen und doch immer wieder gescheitert sind. Es sind Augsburger, die Begleitung und Unterstützung benötigen, damit sie den Weg zu einem stabilen Arbeitsalltag schaffen.

Denn oft möchten Langzeitarbeitslose einem Job nachgehen, eine Aufgabe haben, die ihren Tagesablauf strukturiert und ihr Selbstwertgefühl steigert - sie schaffen es nur ohne Hilfe nicht. Es ist gut, dass die Programme des Jobcenters auf teils mehrere Jahre ausgelegt sind. Zeit genug, um Stabilität für eine langfristige Beschäftigung aufzubauen. Hervorzuheben ist auch das Engagement der Arbeitgeber, die den ehemals Langzeitarbeitslosen eine Chance in ihrem Betrieb und damit eine Perspektive geben. Auch wenn dies mit hohen finanziellen Förderungen verbunden ist, stellt ihr Einsatz für den Arbeitgeber einen Mehraufwand und ein Risiko dar. Denn natürlich kommt es auch vor, dass es jemand nicht schafft und seinen Job auch wieder hinwirft. Doch die Erfolgsgeschichten sind es, die den Aufwand rechtfertigen.