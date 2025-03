Höchste Zeit für eine Lockerung

Dass die Stadt Augsburg im Zuge ihrer „Ermöglichungspolitik“ ab diesem Sommer das Badeverbot an einigen Kanälen aufweichen will, ist ein richtiger Schritt. Augsburgs Kanäle sind ab den ersten warmen Tagen eines Jahres ein Naherholungsgebiet: Hier treffen sich die Menschen zum Picknick oder genießen die Abkühlung nach einem heißen Tag. Doch bislang herrschte an den meisten Kanälen aus Sicherheitsgründen Badeverbot, was freilich viele nicht daran hinderte, trotzdem abzutauchen. Die Lockerung wird nun mehrere Probleme auf einmal lösen.

