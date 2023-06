Hofrat-Röhrer-Straße ist das beste Beispiel einer verfehlten Verkehrspolitik

Plus Die Stadt Augsburg verschlimmert die Verkehrssituation im Spickel. Das versteht kein Mensch, zumal Anwohner nicht mal vorab informiert werden.

Das Agieren ist nicht nachzuvollziehen: Die Stadt Augsburg hat im ohnehin durch den Verkehr belasteten Stadtteil Spickel eine Verkehrslösung, die funktionierte, aufgegeben. Auch wenn es sich lediglich um ein Provisorium gehandelt hat, ist es hanebüchen, das erleichterte Rechtsabbiegen in der Hofrat-Röhrer-Straße abzuschaffen. Die Wut von Anwohnerinnen und Anwohner ist mehr als berechtigt.

Die Stadt hat das Provisorium gekappt und die Situation damit eindeutig verschlechtert. Es gibt nicht einmal ein Zeitfenster, um die sich nun wieder anbahnenden Staus in den Griff zu bekommen. Bau- und Finanzreferat arbeiten an einer Lösung, heißt es. Übersetzt bedeutet dies: Wenn nicht bald Geld fließt, ist es erst einmal wieder ein Dauerzustand mit den Staus.