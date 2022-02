Kommentar

06:00 Uhr

Hohe Energiekosten: Bürger müssen mehr entlastet werden

Plus Auf kommunaler Ebene kann wenig dafür getan werden, dass die Energiepreise nicht so stark ins Gewicht fallen. Für Entlastung muss der Bund sorgen.

Von Miriam Zissler

Nicht nur die Anzeige an der Zapfsäule, die einem vor Augen führt, wie viel Geld gerade beim Tanken ins Auto fließt, dreht sich derzeit besonders schnell. Auch die Energie- und Strompreise kennen nur noch eine Richtung: Sie gehen in die Höhe. Diese Ausgaben spürt jeder in seinem Geldbeutel. Der Preisanstieg trifft freilich diejenigen besonders hart, die ohnehin nicht so viel haben.

