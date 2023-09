Hunderte Flüchtlinge in Hotel: Ein Hilfeschrei des Augsburger Landrats

Wo ist das Problem? Die Integration in die Sozialsysteme läuft sehr erfolgreich.



https://www.zdf.de/nachrichten/politik/palmer-syrien-fluechtlinge-arbeitsmarkt-100.html



>> Von 645 Geflüchteten zwischen 18 und 60 Jahren in Tübingen waren im Erhebungszeitraum der Statistik:



22,7 Prozent in sozialversicherungspflichtiger oder sonstiger Arbeit beschäftigt

20 Prozent in einem Sprachkurs

2,5 Prozent in Arbeitsqualifikationsmaßnahmen

8,7 Prozent in Ausbildung

"Die verbleibenden 46 Prozent sind derzeit noch auf der Suche nach einer der genannten Arten der Beschäftigung, bzw. haben keine Angaben diesbezüglich gemacht", heißt es in dem Bericht. <<





Auch die Integration in den Wohnungsmarkt läuft seit 2015 relativ lautlos.



https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Forschung/Kurzanalysen/kurzanalyse5-2020-wohnen.pdf?__blob=publicationFile&v=7



>> Im Allgemeinen lässt sich festhalten, dass immer mehr Geflüchteten der Übergang von einer Gemeinschaftsunterkunft in eine private Wohnung oder Haus gelingt. Während 2016 gut jeder zweite Geflüchtete in einer privaten Unterkunft lebte, waren es 2018 bereits 75 %. <<

