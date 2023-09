Hunderte Flüchtlinge in Hotel: Ein Hilfeschrei des Augsburger Landrats

Plus Gersthofen muss 450 neue Flüchtlinge unterbringen. Die Entscheidung, dafür ein Hotel umzuwidmen, stellt nicht nur die künftigen Bewohner vor Herausforderungen.

Das Hotel im Augsburger Güterverkehrszentrum hat erst vor gut einem Jahr eröffnet. Nun muss es binnen weniger Wochen nach den Standards einer Flüchtlingsunterkunft neu eingerichtet werden. Bis es wieder als Hotel genutzt werden kann, dürften Jahre vergehen: Selbst wenn die Unterkunft nur vorübergehend eingerichtet wird, muss das Haus nach dem Auszug der Geflüchteten erst renoviert und wieder für einen Hotelbetrieb ausgestattet werden.

In diesem Hotel im Güterverkehrszentrum sollen 440 männliche Flüchtlinge unterkommen. Foto: Silvio Wyszengrad

Flüchtlinge im Hotel in Güterverkehrszentrum: Herausforderung für alle Beteiligten

Die Entscheidung des Augsburger Landrats Martin Sailer ist nicht nur deshalb eine Notlösung, die ihn schlaflose Nächte gekostet haben dürfte. Zwar konnte er zunächst verhindern, dass Schulturnhallen und andere öffentliche Einrichtungen umgewidmet werden, was die Bürger direkt zu spüren bekommen hätten. Doch die Unterbringung von 440 Männern auf so begrenztem Raum stellt natürlich eine Herausforderung für alle Beteiligten dar: Die Flüchtlinge werden schnell realisieren, dass für sie nach einer oft gefährlichen und kräftezehrenden Flucht keine ausreichende Infrastruktur vorhanden ist. Dies birgt Frust-Potenzial, das wachsen könnte, je länger ihr Asylverfahren dauert. Bürger, die helfen wollen, werden ihrerseits schon ob der Anzahl neuer Flüchtlinge an Grenzen stoßen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen