Hunderte neue Wohnungen: Bauprojekte werden Oberhausen verändern

Plus Alleine in zwei Großprojekten werden im Stadtteil von Augsburg hunderte Wohnungen gebaut. Die Entwicklung ist tendenziell positiv, birgt aber auch eine Gefahr.

Hunderte Wohnungen sind in den vergangenen Jahre in Oberhausen entstanden, hunderte weitere werden in den kommenden Jahren entstehen. Mehr als 600 alleine auf dem Zeuna-Stärker-Areal, wo früher einmal Katalysatoren gebaut wurden, mehr als 100 nur einen kurzen Fußmarsch entfernt entlang der Dieselstraße. Die Frage ist angesichts des zu erwartenden Wachstums eigentlich nicht, ob dies den Stadtteil verändern wird, sondern lediglich wie sehr.

Oberhausen verändert sich ja jetzt schon. Nicht schnell, nicht von jetzt auf gleich, aber merklich. Wo an der ein oder anderen Ecke einmal Kneipen, kleinere Geschäfte oder Gewerbe existierten, werden nun neue Wohnungen hochgezogen – lokale Treffpunkte wie Friseurläden und gastronomische Angebote sind allerdings immer noch keine Mangelware im Stadtteil. Was neu gebaut wird, ist in der Regel teuer: die Vierzimmerwohnung für 750.000 Euro, das Reihenhaus für 650.000 Euro, die Penthouse-Wohnung für mehr als 2000 Euro Kaltmiete.

