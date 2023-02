Illegale Mülldeponie: Auf die Entsorgung sollten Untersuchungen folgen

Plus Die illegale Mülldeponie in Augsburg-Haunstetten ist keine, wie man sie sich sonst vorstellt. Doch sobald der Abfall entsorgt ist, können Messungen Klarheit schaffen.

In Augsburg lagern tausende Tonnen illegaler Müll an der frischen Luft, und das seit 20 Jahren. Das klingt eigentlich unvorstellbar – und tatsächlich haben die Ablagerungen in Haunstetten relativ wenig mit dem zu tun, was man sich spontan unter einer "illegalen Mülldeponie" vorstellt: ein Sammelsurium aus Abfällen, das möglicherweise kriminelle Banden einsammeln, an entlegenen Orten der Natur überlassen und damit auch noch Kasse machen. Nein, die Hinterlassenschaften auf der Haunstetter Anlage sollten – und durften – dort einst sein und wurden schlicht liegen gelassen. Erledigt darf die Angelegenheit mit der Entsorgung nun dennoch nicht sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen