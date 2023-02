Immer mehr Lokale sind kein Patentrezept für Augsburgs Innenstadt

Plus Die Chancen von Mietern, in Augsburg einen Leerstand zu beziehen, sind gut. Entscheidend für den Erfolg ist stets das Geschäftsmodell. Gastrobetriebe sind keine Selbstläufer.

Die Wirtschaft kommt bundesweit besser in Schwung. Dies gilt auch für den Einzelhandel in Augsburg. Insolvenzen in großem Stil sind nicht zu erwarten. Die Zahl von Leerständen in der Innenstadt ist überschaubar. Angebote gibt es dennoch, weil sich Wechsel häufen. Nicht jede Geschäftsidee setzt sich am Markt durch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen