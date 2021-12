Impfpflicht: Zusammenbruch der Gesundheitsversorgung ist unrealistisch

Die Impfpflicht im Gesundheitswesen ist für Augsburger Einrichtungen ein weitreichender Schritt. Was er bedeuten könnte, darauf deuten auch Erfahrungen anderer hin.

Was braucht es, um sich von einer Corona-Impfung überzeugen zu lassen? Offenbar reicht in manchen Fällen nicht einmal die unmittelbare Konfrontation mit der Wucht des Virus. Selbst auf Covid-Intensivstationen ist Personal ungeimpft, das Augsburger Uniklinikum bildet da keine Ausnahme – auch wenn der Anteil der Ungeimpften dort sehr gering ist. In anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens sind die Impfquoten teilweise wesentlich niedriger. Man mag sich kaum ausmalen, was es für die Versorgung im Raum Augsburg bedeute, wenn alle bislang Ungeimpften ihren Beruf tatsächlich verließen. Zu rechnen ist damit aber nicht.

Impfpflicht: Personal im Gesundheitswesen hat besondere Verantwortung

Die Impfpflicht für einen ausgewählten Bereich ist ungerecht. Ob, wann und wie die Pandemie besiegt wird, entscheidet sich nicht anhand der Impfquote in einer bestimmten Gruppe, sondern nur im Großen und Ganzen. Das Unverständnis jener, die im Beruf unter Corona ohnehin stärker ächzen als die meisten anderen, ist verständlich. Gleichzeitig gibt es gute Gründe dafür, warum die Impfpflicht gerade im Gesundheitswesen – als erstes? – kommt. Zur moralischen Verpflichtung, die eigentlich jeder ohne medizinisches Hindernis verspüren müsste, kommt im Umgang mit alten, kranken und verletzlichen Menschen eine besondere Verantwortung hinzu. Dieser Verantwortung kommen bereits viele – die meisten – nach.

Auch deshalb ist der Zusammenbruch der hiesigen Gesundheitsversorgung, wie er immer wieder montags während der Corona-Demos an die Wand gemalt wird, kein realistisches Szenario. Warum, verdeutlicht das Beispiel Frankreich: Nach Ankündigung der Impfpflicht kam es dort zu vehementen Protesten; heute weiß man, dass nur die Allerwenigsten ihren Beruf tatsächlich aufgaben. Ein Grund dafür ist zynischerweise der Mangel an Alternativen: In den meisten ähnlichen Berufen gilt die Impfpflicht ebenfalls. Gleichzeitig stieg die Zahl der Geimpften – und sank die Zahl der krankheitsbedingten Ausfälle. Die Impfpflicht könnte teilweise also sogar zu einer Entlastung führen.

Krankenhäuser und Co.: Augsburger Einrichtungen brauchen länger Hilfe

Von den eigentlichen Problemen darf all dies aber nicht ablenken. Kurzfristig müssen die Infektionszahlen so schnell wie möglich runter. Sie sind trotz der jüngsten Stabilisierung in Augsburg nach wie vor deutlich zu hoch und bedeuten nach wie vor eine enorme Belastung für die Kliniken. Auf mittlere und lange Sicht muss die neue Bundesregierung die alten Probleme im Gesundheitswesen – Bezahlung und Personalausstattung sind nur zwei davon – endlich konsequent angehen.

