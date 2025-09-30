Icon Menü
Kommentar: In Augsburg werden zu wenige Wohnungen saniert – das hat Folgen für die Energiewende

Kommentar

In Augsburg werden zu wenige Wohnungen saniert – das hat Folgen für die Energiewende

Die Sanierungsquote ist auch in Augsburg zu gering. Um den Klimawandel zu bremsen, wäre ein Sprint nötig, finanziell ist das Thema für die Eigentümer aber ein Marathonlauf.
Stefan Krog
Von Stefan Krog
    • |
    • |
    • |
    Die Sanierung von Gebäuden ist ein wesentlicher Bestandteil der Energiewende.
    Die Sanierung von Gebäuden ist ein wesentlicher Bestandteil der Energiewende.

    Die Klimaschutzziele, die sich die Stadt Augsburg einerseits selbst gesetzt hat und die andererseits durch gesetzliche Rahmenbedingungen definiert sind, werden nicht zu erreichen sein, wenn nicht gleichzeitig Energie eingespart wird. Denn „grüne“ Energie in den heutigen Mengen wird, wenn sie überhaupt herstellbar ist, nur mit erheblichen Kosten produziert werden können, weil dafür in Erzeugungsanlagen und Netze investiert werden müsste – noch stärker, als das ohnehin der Fall ist.

