In Augsburg werden zu wenige Wohnungen saniert – das hat Folgen für die Energiewende

Die Klimaschutzziele, die sich die Stadt Augsburg einerseits selbst gesetzt hat und die andererseits durch gesetzliche Rahmenbedingungen definiert sind, werden nicht zu erreichen sein, wenn nicht gleichzeitig Energie eingespart wird. Denn „grüne“ Energie in den heutigen Mengen wird, wenn sie überhaupt herstellbar ist, nur mit erheblichen Kosten produziert werden können, weil dafür in Erzeugungsanlagen und Netze investiert werden müsste – noch stärker, als das ohnehin der Fall ist.
Kommentar
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden