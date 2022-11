In diesem Jahr spricht nichts mehr gegen den Christkindlesmarkt

Plus Die Corona-Situation ist eine ganz andere als noch vor einem Jahr. Deshalb spricht nach zwei Jahren Zwangspause nichts mehr gegen den Christkindlesmarkt in Augsburg.

2020 wurde erst gar nicht aufgebaut, 2021 kam die Absage wenige Tage, bevor es losgehen sollte. Zwei Jahre war es ein sehr ruhiger Advent auf dem Rathausplatz. Einige, die den Christkindlesmarkt schon immer für einen zu großen Rummel hielten, haben ihn nicht vermisst. Vielen Augsburgerinnen und Augsburgern aber fehlte er schmerzlich. Der Mensch ist fürs Alleinsein eben nicht gemacht. Der Christkindlesmarkt ist ein großer Treffpunkt, auf dem man sich mit anderen verabredet - oft aber auch ganz spontan Bekannte trifft. Natürlich ist der Markt auch ein großes Geschäft, gerade für die Anbieter von Getränken und Essen. Aber er ist eben auch ein wichtiger Beitrag zum Stadtleben.