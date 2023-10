Interlift verlässt Augsburg: Hat die Messe zu lange auf Afag gesetzt?

Der Messeveranstalter Afag war über viele Jahre lang ein treuer und wichtiger Kunde in Augsburg. Womöglich hat man sich zu lange auf dieser Situation ausgeruht.

Dass Messen den Standort wechseln, gehört zum Geschäft. Da ist Augsburg keine Ausnahme. Mit dem intensiven Engagement des Messeveranstalters Afag hatte Augsburg einen treuen Kunden, der über Jahrzehnte Großformate wie die Grindtec oder die Interlift zuverlässig am Standort platzierte und so Umsatz garantierte. Die Messe - von ihren Gesellschaftern zunächst mehr als Hallenvermieter denn als Veranstalter gedacht - zeigte sich kooperativ und investierte in Neubauten, um den Ansprüchen der Afag und ihrer Formate gerecht zu werden.

Messeveranstalter Afag kehrt Augsburg offenkundig den Rücken

Was lange funktioniert hat, ist jetzt Geschichte. Die Afag kehrt Augsburg ganz offenkundig den Rücken. Was genau hinter dem Rückzug steht, lässt sich nur spekulieren. Hat man sich nach all den Jahren auseinandergelebt? Details nennt keine Seite, Messe und Afag gehen das Thema sachlich an.

Kritiker sagten zuletzt, die Messe habe sich in der Vergangenheit zu sehr auf die Afag und ihre Veranstaltungen verlassen. Jetzt, wo die Nürnberger Veranstalter an Augsburg nicht mehr den Gefallen finden wie früher, bekäme man die Retourkutsche, die der neue Messe-Chef ausbaden müsse. Denn eines ist auch klar: Es braucht schon mehrere neue Veranstaltungen, um einen Umsatz, wie ihn die Grindtec brachte, aufzufangen. Der Anfang ist mit neuen Messen wie Airtecoder Colitech gemacht. Jetzt muss diese erfolgreiche Arbeit fortgesetzt werden. Auch im Sinne aller messenahen Dienstleister, die der Ausfall einer weiteren Großveranstaltung finanziell schmerzen dürfte.

