Jakobervorstadt: Wenn Parkplätze wegfallen, ärgert das die Anwohner

Ein Viertel in der Jakobervorstadt könnte mit mehr Grün aufgewertet werden. Für Auswärtige hört sich der Plan gut an, aber...

Es ist immer interessant, wenn Auswärtige einen gezielten Blick auf einen Ist-Zustand werfen. Studenten haben sich in ihrer Abschlussarbeit intensiv mit einem Viertel in der Jakobervorstadt befasst. Von den angehenden Landschaftsarchtikten kommt die Idee, das Areal am Stadtgraben beim Fünffingerlesturm aufzuwerten. Mehr Grün, zusätzliche Sitzmöglichkeiten und ein Kiosk zählen zu den Vorschlägen. Wobei auch gleich zu sagen ist, dass es eine schnelle Umsetzung nicht geben wird. Der Stadt Augsburg fehlen dazu die finanziellen Mittel.

Im Viertel herrscht enormer Parkdruck

Unabhängig davon bedarf es noch jeder Menge Überzeugungsarbeit, die im Viertel lebenden Menschen vom Entwurf zu begeistern. In den Wohngebieten am Oblatterwall herrscht bereits jetzt ein enormer Parkdruck. Wenn weitere Parkplätze gestrichen werden sollten, wäre der Aufschrei immens. Dies war bereits in den zurückliegenden Monaten zu vernehmen, als am Gänsbühl zunächst Parkplätze weichen mussten. Grund waren die Auswirkungen der Baustelle an der Kreuzung beim Alten Stadtbad. Jede Menge Parkplätze fallen vorübergehend weg, weil an der Straße "Am Lauterlech" nur noch an einer Straßenseite geparkt werden darf. Anwohner gingen auf die Barrikaden. Die Stadt ruderte zurück und ermöglichte kurzfristig einige neue Ausweichparkplätze während der Bauphase. Das Denken vieler Anwohner lautet: Mehr Grün ist schön und gut, aber Parkplätze vor der Haustüre sind besser.

