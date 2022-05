Kampf gegen Klimafolgen in Augsburg: Jetzt geht`s ums Anpacken

Plus Eigentlich weiß man im Grunde längst, was in Augsburg getan werden muss, um auf den Klimawandel zu reagieren. Aber die eigentliche Herausforderung kommt noch.

Bahnbrechend neu sind die Erkenntnisse nicht, die nun zwei neue, kostspielige Studien liefern. Die meisten Vorschläge, wie sich Augsburg an den Klimawandel anpassen sollte, um Wassermangel, Überschwemmungen, Hitzeschäden und vieles andere besser zu bewältigen, hat man so oder ähnlich schon oft gehört. Neu ist allenfalls der übergreifende Ansatz, der viele Faktoren und viele Betroffene in Zusammenhang bringt. Das wiederum kann Vorteile bringen, wenn man strategisch handeln und öffentliche Fördergelder einwerben will. Dafür braucht man in der Regel solche Konzepte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen