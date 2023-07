Karolinenstraße: Auch die Hausbesitzer sind gefragt

Plus Der Umbau des Straßenzugs war überfällig. Er wird Vorteile bringen, doch ob er auch das Allheilmittel für die Händler ist, muss sich erst zeigen.

Die Händler in der Augsburger Karolinenstraße haben lange auf die Neugestaltung der Straße warten müssen, manche zu lange. Immerhin: Die Bauarbeiten werden nun nicht mehr viele Geschäfte beeinträchtigen – die meisten haben längst aufgegeben. Doch Ironie beiseite. Es ist gut, dass die Stadt den Straßenzug endlich umgestaltet. Der Karolinenstraße kommt auf der Achse zwischen Ulrich und Dom eine wichtige Bedeutung zu, sie liegt im direkten Umfeld der Touristen-Magnete Perlach und Rathaus und sollte aus diesen Gründen eine hohe Aufenthaltsqualität bieten. Die Pläne für den Umbau versprechen genau dies. Ob die baulichen Maßnahmen aber helfen können, auch den Handel wieder in Schwung zu bringen, muss sich zeigen.

Wie gerne und lange sich Menschen in einer Straße aufhalten, hängt nicht nur von breiten Gehwegen und Ruhebänken ab. Man muss auch einen Grund zum Flanieren oder Verweilen haben. Hier sind die Immobilienbesitzer gefragt: Sie haben es in der Hand, Leerstände mit attraktiven Geschäften oder Lokalen wiederzubeleben. Dass dies funktionieren kann, zeigt die Steingasse, in der sich ein ansprechender Mix aus Läden und Lokalen angesiedelt hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen