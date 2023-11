Karolinenstraße: Auch nach dem Umbau bleibt Luft für Verbesserungen

Plus Die Augsburger Karolinenstraße wird sich wandeln: Es entsteht mehr Platz zum Flanieren und Verweilen, Baulücken werden geschlossen. Doch es gibt ein Manko.

Die Karolinenstraße ist einer der weniger attraktiven Straßenzüge der Augsburger Innenstadt – eine Durchgangsstrecke für den Verkehr mit wenig Aufenthaltsqualität. Schade, denn dort liegen einige hochwertige, inhabergeführte Geschäfte. Die aber litten zuletzt unter Einbußen – nach eigener Aussage auch, weil das Umfeld nicht stimmte. In absehbarer Zeit könnte sich dies ändern: Die Stadt hat das Pflaster und die Tramgleise erneuert, demnächst sollen die Gehwege verbreitert und Platz für Außengastronomie geschaffen werden.

Auch architektonisch wird sich die Straße wandeln: Eine der letzten Kriegs-Baulücken, die durch einen funktionalen Flachbau mehr schlecht als recht geschlossen worden war, wird durch einen Neubau ersetzt. Und dann ist da das denkmalgeschützte Haus, das im Herbst vor zwei Jahren durch einen Brand zerstört wurde. Dass sich Inhaber und Stadt darauf einigten, es wieder aufzubauen, ist ein Lichtblick: Es sind solche historischen Häuser, die Identität schaffen. Wird damit also alles gut in der Karolinenstraße?