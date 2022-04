Katastrophenvorsorge in Augsburg: Gesellschaften sind verwundbare Gebilde

Plus Die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg haben das Bewusstsein für Vorsorge geschärft. Denn im Katastrophenfall müssen die Pläne schon in der Schublade liegen.

Bayern befindet sich in einem nicht endenden Katastrophenfall. Dreimal wurde der K-Fall seit Beginn der Pandemie ausgerufen, im seit November geltenden aktuellen Katastrophenfall haben sich Corona und Flüchtlingszustrom zu einer Problemlage vermischt. Nun hat der aktuelle Katastrophenfall - neben dem Signalwort, das darin enthalten ist - vor allem zur Folge, dass man Maßnahmen besser bündeln kann - die "klassische" Katastrophe mit Alarmsirenen, schwerem technischem Gerät und von Naturgewalten bedrohten Menschenleben ist davon ein Stück weit entfernt.