KfW-Kredite: Studium darf nicht zum finanziellen Drahtseilakt werden

Plus Dass Studierende mit wenig Geld auskommen müssen, ist zumutbar. Dass immer mehr sich hoch verschulden müssen, um studieren zu können, ist aber alarmierend.

Dass Studierende nebenher arbeiten müssen und nicht in Saus und Braus leben können, ist nicht neu und auch zumutbar. Ebenso, dass es am Monatsende einmal mit dem Geld knapp wird. Dass das Studium aber für immer mehr junge Menschen zum finanziellen Drahtseilakt wird, der unter Umständen aufgrund eines teuren KfW-Kredits ein herausforderndes Nachspiel hat, ist alarmierend.

Studenten in Augsburg haben mit KfW-Krediten zu kämpfen

Wer kein Bafög erhält, kann nicht automatisch darauf setzen, dass die Eltern das Studium, zumindest in Teilen, finanzieren. Auch ihnen sind Grenzen gesetzt – vor allem im Hinblick auf die Kosten für Miete und Lebensunterhalt, die derzeit auch in Augsburg und nicht mehr nur in Großstädten aufzubringen sind. Von Studierenden ist umgekehrt nicht zu erwarten, dass sie mehr Zeit in Arbeit investieren als in ihre Ausbildung, um am Ende ihr Leben finanziell stemmen zu können. Der Fokus sollte schließlich auf dem Studium liegen und keine Begleitung zum Job sein. Deshalb gibt es ja auch eine Höchstgrenze an Wochenarbeitsstunden für Studierende – die aber wiederum die Höhe des Zuverdienstes limitiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

