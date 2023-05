Kita-Plätze: Bedarf und Wirklichkeit passen in Augsburg nicht zusammen

Plus Der Bedarf an Betreuungsplätzen in Augsburg wächst. Die Stadt hat ihre Kapazitäten enorm ausgebaut, doch tun muss sich auch an anderer Stelle etwas.

Der Betreuungsbedarf für Kinder wächst seit Jahren. Das hat sich abgezeichnet, nicht zuletzt, weil immer mehr Mütter berufstätig sind. Dass mehr Plätze in Krippen, Kindergärten und Horten gebraucht werden, war daher zu erwarten. Um dem Rechnung zu tragen, gibt es seit zehn Jahren sogar einen Rechtsanspruch auf eine Kindertagesbetreuung. Städte und Kommunen haben hierfür Betreuungseinrichtungen ausgebaut, die Stadt Augsburg hat in den letzten drei Jahren fast 1500 neue Plätze geschaffen - und trotzdem reicht das Angebot nicht. Denn jetzt fehlt es - nach anfänglich schwächelndem Ausbau - nicht mehr (nur) am Platz, sondern auch noch am Personal. Die Lücke zwischen Bedarf und Wirklichkeit klafft weit auseinander. Da hilft den betroffenen Eltern auch der Rechtsanspruch nicht wirklich weiter.

Der Personalmangel in Kitas wird immer eklatanter. Plätze können nicht besetzt werden. Auch in Augsburg. Rund 1500 Kinder werden 2023 wohl keinen Platz bekommen. Foto: Caroline Seidel, dpa (Symbolbild)

Maßnahmenpaket soll gegen Mangel an Kita-Plätzen in Augsburg helfen

Die Stadt kann sich das Personal nicht backen und hat ein Maßnahmenpaket geschnürt, um dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken, aber auch auf Bundesebene muss sich etwas tun. Der Beruf der Erzieherin beziehungsweise des Erziehers muss attraktiver werden. Das beginnt schon damit, dass es dringend nötig wäre, die Ausbildung zu vergüten. Dazu könnten Abschlüsse ausländischer Fachkräfte zügiger und unbürokratischer anerkannt werden, um einen Mangel schnell zu beheben. Vielleicht müssten Eltern auch noch stärker auf ihre Not aufmerksam machen. Während der Lehrermangel permanent in aller Munde ist, ploppt der Fachkräftemangel bei den Kindertagesstätten oft nur auf, wenn das neue Kindergartenjahr startet oder Krankheitswellen wie zuletzt Corona für die tageweise Schließung von Gruppen oder ganzen Einrichtungen führt.

