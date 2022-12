Klimacamp: Lieber ein Aufbruch aus eigener Kraft, als ein Verharren

Plus Die Entscheidung über die Zukunft des Camps in Augsburg wurde vertagt. Es ist an der Zeit, über eine Organisationsform abseits des Klimacamps zu diskutieren.

Über Weihnachten ist auch im Klimacamp die "stade Zeit" eingekehrt. Im Tagebuch auf der Homepage wird am 22. Dezember noch der Windstoß erwähnt, der einiges an Schaden hinterließ. Aktionen, Treffen und Protest sind in Planung und – wie im anstehenden Januar der Fall – nicht nur auf Augsburg konzentriert. Augsburger Klimaaktivsten wollen sich auf den Weg nach Lützerath in Nordrhein-Westfalen machen, um gegen den Abriss des Dorfes und die Ausdehnung des Braunkohleabbaus zu demonstrieren. Wie lange der Prostest dauern wird, ist nicht absehbar. Was in der Zwischenzeit aus dem Klimacamp wird, offenbar auch nicht.

