Klimawandel: Wasser ist ein Glücksfall für Augsburg

Plus Die Stadt an Lech und Wertach ist für Zeiten zunehmender Trockenheit bestens gewappnet. Trotzdem steht auch sie vor Herausforderungen.

Da kommt was auf Bayern zu, sagen Experten. Zeiten, in denen die einstmals als unbegrenzt erachtete Ressource Wasser knapp werden dürfte. Augsburg ist jedoch in einer privilegierten Situation. Durch den steten Grundwasserstrom in den westlichen Lechauen und die topografisch flache Lage, die in Kombination mit der Niederschlagsmenge das Wasser gut versickern lässt, ist die Stadt auch für Trockenjahre bestens gewappnet. Das zeigten die besonders niederschlagsarmen Sommer 2005 und 2018. Diese hatten keinen Einfluss auf das hiesige Grundwasservorkommen. Augsburg ist berechtigterweise stolz auf sein Wasser – es ist ein großer Glücksfall.

Für Augsburgs Bevölkerung bedeutet das zunächst einmal Gewissheit: Auch in vermeintlich schwierigen Zeiten ist die Trinkwasserversorgung gesichert. Darüber hinaus könnte aus den Folgen der Klimakrise aber auch eine wirtschaftliche Chance für die finanzschwache Stadt erwachsen. Wenn eine Ressource knapp wird, die Nachfrage aber konstant bleibt, steigt ihre Bedeutung und damit auch ihr Preis. Noch sind es nur Gedankenspiele, doch eine weitere Verschärfung der Klimakrise und der damit einhergehenden Trockenphasen in etlichen Regionen Deutschlands könnte Augsburg langfristig in die Situation bringen, sein flüssiges Gold an wasserarme Kommunen zu verkaufen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen