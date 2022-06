Knapper Parkraum in Augsburgs Wohnvierteln ist kein unlösbares Problem

Plus Weil in Augsburg immer mehr Autos zugelassen werden, steigt der Druck auf Parkplätze. Abgestellte Wohnmobile verschärfen die Lage. Dabei gäbe es eine Lösung.

In Augsburg werden immer mehr Autos angemeldet. Die Zulassungszahlen speziell für Wohnmobile sind geradezu explodiert. Die Folge sind knapper werdende Parkplätze, insbesondere in dicht bebauten Wohnvierteln - zumal dort auch immer mehr Lieferfahrzeuge am Straßenrand stehen. Ein Problem, das viele Augsburgerinnen und Augsburger inzwischen fast täglich nervt, wenn sie für sich selbst, für Pflegekräfte oder Besucher einen Stellplatz vor der Haustür suchen. Dabei ginge es auch anders.

