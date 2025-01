Kommunalwahl 2026: CSU kommt an einem Thema nicht vorbei

Als sie im Mai 2020 ihr Amt als Oberbürgermeisterin antrat, schloss Eva Weber eines von vorneherein aus: Ein neues Römermuseum werde es in dieser sechsjährigen Amtsperiode bis 2026 nicht geben. Was manche mit Blick auf die reiche Stadtgeschichte als Bankrotterklärung sahen, war in Wirklichkeit eine klare und ehrliche Ansage. Augsburg investiert Millionen in die Theatersanierung, eine weitere Kulturbaustelle wollte Weber der Stadtgesellschaft nicht zumuten. Stattdessen kündigte sie eine (günstigere) Alternative an.

