Kongress am Park: Für das neue Parkhaus braucht es den großen Wurf

Plus Die Tage des maroden Kongressparkhauses sind gezählt. Es gibt mehrere Ideen für einen Neubau, doch nur eine Planung überzeugt.

Das Kongressparkhaus in Augsburg ist ein Schandfleck, der mittlerweile zu einem Sicherheitsrisiko geworden ist. Wer es nicht glaubt, sollte die Bauruine einfach vor Ort betrachten. Es gibt keine Argumente mehr, sie zu retten. Eine Sanierung der Parketagen ist nicht zielführend. Weg damit.

Am Komplettabriss führt kein Weg vorbei. Immerhin erhöht die Politik endlich den Druck auf die zerstrittenen Gesellschafter. Skeptiker werden äußern, dass es seit Jahren immer wieder hieß, man stehe vor einem Durchbruch beim Kongressparkhaus. Stimmt, doch passiert ist danach nichts. Jetzt aber ist die Ausgangslage eine andere.