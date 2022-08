Kongressparkhaus: Stadt ist handlungsunfähig, was einer Blamage gleicht

Plus Für Hotelgäste und Besucher des Kongress am Park in Augsburg gibt es keine Tiefgaragenplätze. Das Parkhaus ist marode. Die Stadt muss tatenlos zuschauen.

Die Situation am maroden Kongressparkhaus ist mittlerweile eine Blamage für alle Beteiligten. Ein Parkhaus an diesem Standort verfallen zu lassen, ist ein absolutes Unding. Diesen Vorwurf muss sich die Eigentümergesellschaft gefallen lassen. Viel Druck von außen ist allerdings nicht zu erzeugen. Wenn kein Geld in die Sanierung gesteckt werden soll, bleibt das gesperrte Parkhaus ein Dauerärgernis.

