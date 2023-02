Krise im Nahverkehr: Stadtwerke bringen Augsburger Regierung in Not

Plus Künftig fahren in Augsburg noch weniger Busse und Straßenbahnen. Die Mobilitätswende ist nicht zu schaffen, wenn das Auto verteufelt wird.

Augsburgs Stadtregierung hat ein massives Problem mit ihrer Verkehrspolitik. CSU und Grüne wollen die Mobilitätswende vorantreiben. Eine Fahrt mit dem Auto in die Innenstadt wird zwar nicht verteufelt, doch für die Zukunft setzt die Koalition auf den öffentlichen Nahverkehr und das Rad. Die Menschen sind jedoch zum Umdenken schwer zu bewegen. Für Bürgerinnen und Bürger ist der Umstieg auf Bus und Tram keineswegs so lukrativ, wie er von der Politik in Augsburg gerne verkauft wird. Ein Grund: Die Ticketpreise werden regelmäßig erhöht. Im Gegenzug werden Leistungen schlechter. Das ärgert immer mehr Fahrgäste - zurecht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

