Kunden in Kauflaune: Die gute Stimmung in Augsburg wirkt ansteckend

Die Händler freuen sich, dass das Weihnachtsgeschäft in Augsburg besser läuft als erwartet. Viele Menschen haben wieder Lust am Feiern.

Vergessen sind die Jahre 2020 und 2021 noch lange nicht. Die Corona-Pandemie sorgte in Augsburg bei vielen Menschen für sehr großes Leid. Auch heute noch leiden Personen an Spätfolgen des Virus oder sind frisch infiziert. Rund 750 Personen sind laut Statistik in den zurückliegenden drei Jahren an oder mit einer Coronavirus-Infektion gestorben. Der Umgang mit Corona ist dennoch ein anderer als zuvor. Wer nicht unmittelbar mit dem Virus konfrontiert ist, freut sich wieder am Leben. Lokale sind gut besucht, auf dem Christkindlesmarkt ist vor allem abends jede Menge los. Die Menschen stehen zusammen, scherzen und haben Spaß. Eine gewisse Leichtigkeit des Seins ist zu spüren.

Wer konsumiert und feiert, benötigt Geld

Da passt es ins Bild, dass das Weihnachtsgeschäft deutlich besser läuft, als es der Handel anfangs befürchtet hatte. Nach wie vor gibt es Menschen, die sich wenig leisten können und zum Sparen gezwungen sind. Es ist aber nicht die breite Masse. Wer konsumiert und feiert, benötigt Geld, zumal die Preise kräftig angezogen haben. Beobachtungen dieser Tage bestätigen, dass der Spaßfaktor zurückgekehrt ist. Lebensfreude ist ein wertvolles Gut. Die allgemein gute Stimmung in Augsburg wirkt ansteckend.

Lesen Sie dazu auch