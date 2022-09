Kunden müssen sich in Augsburg weiter auf Einschränkungen einstellen

Plus Die Regierung hat sich darauf geeinigt, die Kosten für Strom und Gas zu deckeln. Doch das befreit auch in Augsburg den Handel nicht davon, weiter sparsam zu sein.

Die Entscheidung der Bundesregierung, Gas- und Strompreise zu deckeln, ist richtig und wichtig. Doch diese Preisbremse löst nicht alle Probleme. Noch ist nicht klar, ab wann sie greift und vor allem in welcher Höhe. Experten gehen davon aus, dass sich die Energiekosten trotz dieses Vorgehens weiter auf einem hohen Niveau bewegen werden. Entsprechend wird es weitere Sparmaßnahmen brauchen, um die Kosten in Grenzen zu halten. Abgesehen davon, dass wegen einer drohenden Mangelversorgung mit Strom und Gas auch der Handel gefragt ist, seinen Teil zu den nötigen Einsparmaßnahmen beizutragen.