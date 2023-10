Landtagswahl in Augsburg: Wichtig ist die parteiübergreifende Arbeit

Plus Die CSU hat ihre Kandidaten durchgesetzt. Wie viele Abgeordnete aus Augsburg es sonst nach München schaffen, ist offen – aber nicht allein entscheidend für gute Politik.

Dass die beiden Direktkandidaten der CSU den Sprung ins Maximilianeum wieder geschafft haben, überrascht nicht: Bislang konnten die Augsburger Christsozialen ihre Kandidaten für den Landtag noch immer durchsetzen. Interessanter dürfte werden, welche Politiker künftig sonst noch in München für die Belange der schwäbischen Großstadt eintreten werden. Fest steht dies im Laufe des Montags, wenn alle Stimmen ausgezählt sind.

Mit sechs Abgeordneten hatte Augsburg bislang ein gewichtiges Wort mitzureden im Bayerischen Landtag. Von Vorteil war dabei, dass mit Johannes Hintersberger (CSU) und Harald Güller (SPD) zwei Landespolitiker mit gutem Netzwerk für die schwäbische Großstadt sprachen. Mit ihrem Ausscheiden geht ein Stück Erfahrung verloren – ein Grund zur Sorge, dass die Augsburger Interessen in München durchfallen könnten, ist dies nicht.