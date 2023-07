Lech-Kraftwerk bei Augsburg? Auch grüne Energie ist Naturschutz

Plus Auf neun Kilometern soll der Lech bei Augsburg aus seinem Korsett befreit werden. Steht das geplante Kraftwerk dazu im Widerspruch? Eine Abwägung.

Vom Lech als wildem Gebirgsfluss ist nicht viel geblieben – zumindest nicht auf den Kilometern, die er durch dichter besiedeltes Gebiet fließt. Mitte des 19. Jahrhunderts bändigten die Menschen den Fluss – einerseits, weil durch Hochwasser immer wieder enorme Schäden entstanden waren, andererseits, weil man das Wasser zur Stromgewinnung benötigte. So fließt der Lech heute in einem starren Korsett, in das er sich im Verlauf der Zeit metertief eingegraben hat.

Auf einem kurzen Teilstück soll er nun renaturiert werden, mit Vorteilen für Flora und Fauna und damit letztlich auch für die Menschen an seinen Ufern. Das geplante Wasserkraftwerk erscheint da zunächst als Widerspruch: Fische würden in dessen Einzugsbereich wieder nicht frei wandern könnten, die Natur wäre erneut durch menschliche Eingriffe reguliert. Auf der anderen Seite der Bilanz steht ökologisch erzeugter Strom für 5000 Haushalte. Bei derzeit rund 155.000 Privathaushalten in Augsburg ist das nicht viel, aber eben doch ein Beitrag zur (bislang eher wenig erfolgreichen) Verringerung des städtischen CO 2- Ausstoßes.

