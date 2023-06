Lechhausen benötigt einen Bürgersaal für die Vereine

Plus In Lechhausen sind kulturelle Unterschiede wahrzunehmen. Um das Zusammenleben zu verbessern, ist eine Begegnungsstätte wüschenswert. Die Stadt Augsburg steht in der Pflicht.

Lechhausen ist ein lebendiger Stadtteil in Augsburg, in dem viel in Bewegung ist. Die Nähe zur Innenstadt macht neu ausgewiesene Baugebiete attraktiv. Im Ortskern werden alte Gebäude abgerissen, Neubauten entstehen. Gutsituierte Menschen zieht es nach Lechhausen. Andererseits ist es ein Stadtteil mit einem vergleichsweise hohen Ausländeranteil. Dass in der Neuburger Straße immer mehr türkische Geschäfte eröffnen, ist eine Folge. Die Kundschaft ist vorhanden.

In der Aktionsgemeinschaft sind nur wenige Mitglieder Migranten

Man erlebt die kulturellen Unterschiede. Türken sitzen in türkischen Straßencafés, der Austausch mit Deutschen ist die Ausnahme. Auch bei der Aktionsgemeinschaft Lechhausen, die sich für die Interessen der Händler im Stadtteil einsetzt, wird bestätigt, dass das Engagement von ausländischen Unternehmern sich in Grenzen hält. Von 100 Mitgliedern sind nicht einmal zehn Migranten. Man freue sich über jeden Neuen, sagen die Verantwortlichen. Lechhausen möchte gerne mit einer Stimme auftreten.

