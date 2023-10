Leere Gehege schaden dem Image, doch der Zoo hat viele gute Seiten

Plus Derzeit sind viele Gehege im Augsburger Zoo leer. Das ist kein Aushängeschild für die Einrichtung. Sie kann dafür allerdings weiter mit anderen Dingen punkten.

Leere Gehege schaden der Attraktivität eines Zoos. Fehlen dann noch große Tiere wie Elefant, Löwe oder Bär mag das für den ein oder anderen Besucher ein zusätzliches Manko sein. Dass sich manche Besucher des Augsburger Zoos ärgern, dass dennoch der volle Eintrittspreis fällig wird, ist in gewisser Weise nachvollziehbar. Teils negative Kritik in Online-Portalen wie Tripadvisor verschaffen dem Zoo dazu überregional auch schlechte Werbung. Das könnte sich kurzfristig negativ auf die Besucherzahlen auswirken, auch wenn die derzeitige Situation wohl nur eine Momentaufnahme ist.

Die angekündigten neuen tierischen Besucher wie Löwe, Bär und Elefant sollten dennoch schnell eintreffen, um die Attraktivität des Augsburger Zoos wieder zu stärken. Denn grundsätzlich, auch das wird in vielen Kommentaren auf Online-Portalen deutlich, hat die Einrichtung viele gute Seiten, auch im Vergleich zu anderen zoologischen Gärten. Sie ist gepflegt, bietet unter anderem einen schön angelegten Rundweg, der auch mit kleinen Kindern gut an einem Tag bewältigt werden kann. Dazu kommen neue Spielplätze, die zum Verweilen einladen. Gehen die Pläne der Zooleitung auf und leere Gehege können zeitnah nachbesetzt und erneuert werden, wird der Zoo zu alter Attraktivität zurückfinden.