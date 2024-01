Leerstände können eine Chance für Augsburgs Innenstadt sein

Plus Leerstände sind ein Problem. Doch mit dem richtigen Umgang kann die Innenstadt neu belebt werden. Dafür braucht es individuelle Läden statt austauschbarer Ketten.

Die Innenstadt ist im Wandel – und das ist gut so. Während es früher noch ein Erlebnis war, in anderen Städten einzukaufen, ist über viele Jahre ein Einheitsbrei entstanden, der wenig Lust auf einen Ausflug ins jeweilige Stadtzentrum macht. Wieso sollte man schließlich den Weg auf sich nehmen, um dort genau das Gleiche wie in jeder anderer deutschen Metropole zu sehen? Oder dasselbe wie im Internet, nur mit weniger Auswahl?

Leerstände in Augsburg: Eigentümer sollten lokalen Händlern eine Chance geben

Ja, Leerstände sind unattraktiv. Aber sie bieten eine Chance. Einzigartige Geschäfte, regionale Angebote und Einzelhändler, die es nicht in jeder Großstadt gibt, könnten dort einziehen. Oft wird vom sogenannten "Einkaufserlebnis" gesprochen – doch das kann nur durch Individualität entstehen. Bei Verwandtschaftsbesuchen lobt kaum jemand das Shopping-Erlebnis der Annastraße. Der Stadtmarkt und die Altstadt mit ihren vielen kleinen Händlern hingegen begeistern in der Regel.

