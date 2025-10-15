Magnetbahn-Überlegungen dürfen zu keinen Verzögerungen bei der Planung der 5er führen

Die vagen Gedankenspiele für eine Magnetschwebebahn in Augsburg sind nicht überzubewerten. Und zwar weder in dem Sinn, dass man in technikverliebte Euphorie ausbrechen sollte, noch in dem Sinn, dass man das gleich hämisch abtut. Es ist der Job der Stadtwerke, sich nach Innovationen umzuschauen. Dazu zählt der Blick auf autonom fahrende Busse (die es früher oder später ziemlich sicher geben wird). Und wenn Magnetschwebebahnen marktreif werden, dann eben auch darauf.

Hürden beim Umsteigen

Stadt und Stadtwerke sollten sich aber genau überlegen, wie viel Energie sie darauf verwenden. Die Liste an anstehenden Aufgaben im Nahverkehr ist lang. Ohne das Thema Bauausstellung und ohne staatliche Unterstützung kann man eine Magnetbahn mangels Finanzierbarkeit gleich zu den Akten legen, noch bevor man sich in zeitraubenden technischen und verkehrsplanerischen Überlegungen verliert. Es gibt Vorteile wie die Möglichkeit, die B17 ohne den Neubau der ganzen Brücke zu queren, aber es gibt auch Nachteile. Der Bahnhofstunnel würde dauerhaft nur von einer Tramlinie durchquert werden, das Umsteigen wäre mit einem Systemwechsel verbunden - eine Hürde, die der Bahnhofstunnel eigentlich abbauen soll.

Klarheit zur Linie 5 ist nötig

Was keinesfalls passieren darf: Dass die Planungen für die Linie 5 wegen eines vagen Zukunftsprojekts auf die lange Bank geschoben werden und auf Zeit gespielt wird. Es ist jetzt mal Klarheit nötig, ob die 5er trotz der Schwierigkeiten ernsthaft weiterverfolgt werden soll oder ob vielleicht eine Bus-Beschleunigung das bessere Mittel wäre. Die Zusagen der Politik zur 5er gibt es, Perspektiven weiterhin nicht.