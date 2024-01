Marktsonntage fördern die Identität in den Augsburger Stadtteilen

Plus Der Termin in Oberhausen wackelt in diesem Jahr wegen einer Großbaustelle. Noch sollte man die Veranstaltung aber nicht abschreiben.

Zwei Marktsonntage gibt es noch pro Jahr im Stadtgebiet Augsburg: Anfang September findet die Veranstaltung in Oberhausen statt, Mitte Oktober ist der Termin in Lechhausen. Der Zuspruch ist jeweils enorm. Die Verantwortlichen vor Ort stecken viel Arbeit in die Vorbereitungen und freuen sich daher umso mehr über die positive Resonanz. Oberhausen und Lechhausen stärken mit ihren Marktsonntagen die Identität im Stadtteil.

In Oberhausen stürzt eine monatelange Großbaustelle in der Ulmer Straße die Veranstalter nun aber in eine Terminkollision. Die Austragung Anfang September an bekannter Stätte ist ausgeschlossen. Abschreiben sollte man den Marktsonntag dennoch nicht. Es gibt Alternativen. Zumindest wird bereits darüber nachgedacht, Seitenstraßen zu nutzen. Ob die Geschäfte in der Ulmer Straße, die während der Baustellenzeit natürlich geöffnet haben, aber aufgrund der Sperrung einladend wirken, sei dahingestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen