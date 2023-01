Medikamentenmangel: Die Vor-Ort-Apotheke ist der Fels in der Brandung

Plus Vor-Ort-Apotheken profitieren finanziell von Gesundheitskrisen, leisten aber Enormes für die Versorgung in Augsburg. Ihr Wert zeigt sich aktuell so deutlich wie selten.

Sehenden Auges ist Deutschland in eine Versorgungskrise geschlittert. Wegen Abhängigkeiten und ungesunder Preiskämpfe warnen Expertinnen und Experten seit Jahren vor Medikamentenengpässen. Nun sind sie da – und Augsburger Apotheken müssen auf Biegen und Brechen versuchen, die fatalen politischen Versäumnisse auszubügeln. Sicher: Je gefragter sie sind, desto besser läuft auch ihr Geschäft. Was sie allerdings seit Jahren leisten, ist bemerkenswert. Vor-Ort-Apotheken, die lange als Auslaufmodell galten, sind unverzichtbar.

