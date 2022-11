Mehr Fernverkehr in Augsburg: Pendler dürfen nicht abgehängt werden

Plus Die Verbesserungen im Fernverkehr werden mitunter zulasten der treuesten Kunden gehen – der Nahverkehrspendler. Mittelfristig führt am Ausbau von Augsburg–Ulm nichts vorbei.

Für Augsburg ist das Plus an Fernverkehrszügen auf der Achse München–Stuttgart eine positive Nachricht. Nach der schmerzlichen Entscheidung in den 1990er-Jahren, die ICE-Hochgeschwindigkeitsstrecke von München in den Norden über Ingolstadt statt über Augsburg zu bauen, ist das eine Verbesserung für Reisende aus der Region.