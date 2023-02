Mehr Grün im Innovationspark ist überfällig

Plus Der Innovationspark mit mittlerweile 2000 Beschäftigten vor Ort braucht eine verbesserte Aufenthaltsqualität. Die Stadt Augsburg steht im Wort.

Es könnte ein kleines Dorf sein. 2000 Beschäftigte arbeiten mittlerweile im Innovationspark in Augsburg. Es handelt sich um hochmoderne Arbeitsplätze in den Instituten und Bürogebäuden. Nicht nur der Arbeitsplatz ist für die Menschen wichtig. Es gibt eine Kindertagesstätte vor Ort, weitere folgen. Ein Supermarkt, ein Café und ein Fitnessstudio sorgen für die Grundversorgung und einen Freizeitausgleich.