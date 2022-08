Mehr Leben in der Annastraße dient der gesamten Innenstadt

Plus Am Zugang zum Augsburger Stadtmarkt soll ein Lokal oder Café entstehen. Die Idee verbreitet Charme. Ob allerdings die gewünschte Aufwertung des Markts gelingt, ist fraglich.

Im Vergleich mit anderen großen deutschen Städten hat Augsburg nach wie vor eine attraktive Innenstadt, auch wenn die vielen aktuellen Baustellen manche Menschen stören. Augsburg darf sich glücklich schätzen, den Stadtmarkt zu haben. Er bietet nahezu ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland. Dies kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass er vor gewaltigen Herausforderungen steht. Die Öffnungszeiten am Samstag sind seit Jahren ein Dauerbrenner, wobei sich so schnell nichts ändern wird. Um 14 Uhr ist Schluss. Viel größer sind jedoch die Probleme in der Fleischhalle, wo derzeit einfach zu viele Läden leer stehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen