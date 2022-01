Mehr Strafzettel und Parkprobleme in Augsburg: Bürgernähe geht anders

Die Stadt verteilt in Lechhausen Strafzettel an Anwohner - daran ist nach der Straßenverkehrsordnung nichts auszusetzen. An der Art und Weise allerdings schon.

Parken auf dem Gehsteig ist, insofern keine besondere Genehmigung vorliegt, nicht erlaubt. Daran ist per se nicht zu rütteln. Und dennoch ist der Ärger der Anwohnerinnen und Anwohner in der Kleiststraße in Lechhausen nachvollziehbar. Da viele von ihnen weder Stellplatz noch Garage haben, parken sie in dem Wohngebiet an der Straße. Diese ist recht schmal, im Gegensatz zu den großzügig breit angelegten Gehsteigen. Vor Ort sagt einem allein der gesunde Menschenverstand, dass das Parken halb auf dem Bürgersteig - halb auf der Straße - unter diesen Umständen am sinnvollsten ist. So bleibt für Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer genügend Platz. Laut den Anwohnenden ging das auch jahrzehntelang gut. Umso verständlicher die Aufregung, dass es plötzlich teure Knöllchen hagelt. Nach den Buchstaben der Straßenverkehrsordnung ist der Ordnungsbehörde nichts vorzuwerfen. Doch Bürgernähe geht anders.

Das mindeste wäre gewesen, die Anwohnerinnen und Anwohner, deren Parkgewohnheiten in diesem Viertel viele Jahre offenbar so akzeptiert wurden, wenigstens einmal vorzuwarnen, anstatt gleich rigoros abzukassieren. Warum sanktionieren und nicht nach einer guten Lösung suchen? Wie ein Anwohner sagt, die Autos können sich nicht in Luft auflösen. Und der Parkdruck nimmt auf etliche Stadtviertel zu, nicht nur in Lechhausen.

Im Beethovenviertel klagen Anwohnerinnen und Anwohner, dass seit dem Wegfall der Parkplätze an der Hermanstraße immer mehr Autofahrer auf Parkplatzsuche seien und ihnen Stellplätze wegschnappten. Auch im Thelottviertel wird es Berichten zufolge schwieriger, sein Auto abzustellen. Zuletzt gab es in einer Oberhauser Straße Ärger, weil Gehwegparkplätze aufgelöst worden waren. Angesichts solcher Situationen täte die Stadt gut daran, solche Hauruckaktionen wie in Lechhausen zu unterlassen und das Thema stattdessen mit Augenmaß und Herz für die Anwohner anzugehen. So jedenfalls vergrätzt man sich Bürgerinnen und Bürger auf dem Weg zu einer Fahrradstadt.

