Merkles Überstunden-Berg: So etwas darf in Augsburg nicht nochmal passieren

Plus Die "Causa Merkle" könnte am Donnerstag zu den Akten gelegt werden. Der Überstunden-Fall muss aber trotzdem Konsequenzen haben.

Es sieht ganz danach aus, als ob die Stadt dem Baureferenten Gerd Merkle (CSU) einen finanziellen Ausgleich für seine noch zu seiner Zeit als Verwaltungsangestellter angefallenen Überstunden bezahlen wird. Das Gutachten der beauftragten Anwaltskanzlei scheint keinen Zweifel an der Rechtmäßigkeit zu äußern. Damit wird, wenn der Stadtrat am Donnerstag zustimmt, die Angelegenheit wohl erledigt sein.