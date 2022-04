Messerstecherei im Reese-Park: Respektlosigkeit im Prozess erschreckt

Plus Der Prozess um die Messerstecherei im Augsburger Reese-Park führt ein Milieu vor Augen, das sich durch nichts zu beeindrucken lassen scheint.

Vor dem Augsburger Landgericht spielt sich seit ein paar Wochen ein bislang wohl beispielloser Prozess ab. Um die 30 junge Menschen waren im Februar vergangenen Jahres im Reese-Park aneinandergeraten, unter den Gruppen entwickelte sich nicht nur eine Massenschlägerei, es wurden auch Messer gezückt. Für ein Opfer endete die Nacht beinahe tödlich. Der junge Mann musste notoperiert werden. Derzeit sitzen drei junge Männer auf der Anklagebank, der vermeintliche Haupttäter wegen versuchten Totschlags. Bemerkenswert bei dem Hauptverfahren sind nicht nur die Taten jener Nacht, sondern auch das Verhalten der Beteiligten selbst. Da wird teilweise eine Abgebrühtheit und Respektlosigkeit vor den Strafverfolgungsbehörden an den Tag gelegt, die erschreckt.