Mieter brauchen angesichts der Energie-Krise gesetzlichen Schutz

Plus In Augsburg ist der Wohnungsmarkt angespannt. Inflation und Gas-Krise drohen die Situation weiter zu verschärfen. Auf die Kulanz der Vermieter zu hoffen, reicht nicht.

Einfach war die Situation auf dem Wohnungsmarkt in Augsburg in den vergangenen Jahren nie. Steigende Mietpreise auf der einen Seite, geradezu explodierende Kaufpreise auf der anderen: Wer eine neue Wohnung suchte, musste schon Glück haben, um etwas Bezahlbares zu finden. Angesichts der Inflation und der Gas-Krise droht sich die ohnehin angespannte Lage noch einmal zu verschärfen, zu hohen Mietpreisen kommen nun drastische Steigerungen der Heizkosten hinzu. Um die Folgen abzumildern, bedarf es politischer Entscheidungen.