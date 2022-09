Mit alten Menschen über Telefonbetrüger reden und Taten verhindern

Plus Dass Täter in Augsburg immer häufiger erfolgreich sind, kann mit der Anonymität einer Großstadt zu tun haben. Schutzlos ist niemand.

Die Maschen der Telefonbetrüger sind nicht neu. Man muss sich wundern, dass sie immer öfter zum Ziel gelangen. Die Polizei in Augsburg weist mit Sorge auf die aktuelle Entwicklung hin. Andererseits gilt: Telefonbetrüger, die ihr Handwerk verstehen, müssen stets damit rechnen, dass ihr Vorgehen durchschaut wird. Die Berichterstattung über die Vielzahl an Betrügereien hat viele Menschen hellhörig gemacht und sensibilisiert. Ein Telefonat wird schnell beendet.